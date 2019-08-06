'Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile başlayan süreç farklı bir aşamaya geçecek'

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye meselesine ilişkin, "Gerektiğinde diyalogla gerektiğinde yumuşak güç unsurlarıyla gerektiğinde zorlayıcı diplomasi araçlarıyla gerektiğinde de fiili güç kullanarak milli menfaatlerimizi mutlaka savunacağız." dedi.

Erdoğan, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz." ifadesini kullandı.

"ABD'den gerçek bir müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz"

Türkiye'nin NATO müttefiki ve stratejik ortağı olan ABD'den gerçek bir müttefike yaraşır adımlar atmasını beklediklerini belirten Erdoğan, "Güney sınırımızda adeta kanser hücresi gibi büyüyen, müttefiklerimizin ağır silahları ile büyütülen yapı ortadan kalkmadıkça Türkiye kendini emniyette hissedemez." şeklinde konuştu.

"Kimse kimseyi aldatmasın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri yoktur. Kimse kimseyi aldatmasın." dedi.

Erdoğan, Amerika'dan, gerek FETÖ elebaşılarının iadesi gerek PKK/YPG terör örgütünün silahlandırılmasına son verilmesi konularında net adımlar beklediklerini ifade etti.

"AB Türkiye'yi kazanmalıdır"

"AB küresel aktör olmak istiyorsa öncelikle Türkiye'yi kazanmalıdır." diyen Erdoğan, Türkiye'nin üyeliğinin birkaç ülkenin ihtirasına kurban edilmemesi gerektiğini dile getirdi.