Fırat Aydınus'tan 'VAR' ifşası! Eski hakem öyle bir itirafta bulundu ki!

Son dönemde verdiği tartışmalı kararlar sebebiyle gündemden düşmeyen VAR hakemi Hakan Ceylan’la ilgili bomba iddia gündeme geldi. Eski hakem Fırat Aydınus, geçen sezon 2-2 sona eren Fenerbahçe-Beşiktaş maçında siyah-beyazlıların aleyhine çaldığı penaltının doğru karar olmadığını ve VAR hakemi Hakan Ceylan nedeniyle yanlış karar verdiğini söyledi.

"Bana, 'Attırabilirsin' dedi"

Larin'in topu elle oynadığı gerekçesiyle çaldığı penaltıyı ve sonrasını anlatan Aydınus, "Bu maçın geçen senekini ben yönettim. Larin elle oynadı diye penaltı verdim. Benim açımdan sanki kolunu ileri çıkarmışta topu durdurmuş gibi gördüm. VAR hakemi Hakan Ceylan'a, "Bak ben böyle gördüm. Diğer açılardan nasıl gözüktüğünü görmüyorum, çok itiraz var. Diğer açılarını görmek lazım." dedim. "Baktı, baktı bana 'Attırabilirsin' dedi." ifadelerini kullandı.

"Sen bu penaltıyı bana nasıl attırırsın"

Aydınus daha sonra kararının yanlış olduğunu gördüğünü belirtirken, "Bir geldim seminerde, 'Ya Hakan bu açılardan izleyip beni nasıl çağırmazsın' diyorum. Benim açımdan izlediğinde 'Bu ne' diyorum, 'Penaltı' diyor. '3 tane daha açı var. Onları benim görebilme şansım var mı?' diyorum. 'Yok' diyor. 'Senin görebilme şansın vardı, gördün. Sen bu penaltıyı bana nasıl attırırsın' diyorum." şeklinde konuştu. Aydınus ayrıca, "Benim bugünkü aklım olsa 'Hakan attır diyor ya!' 'Ben gideceğim kardeşim bakacağım diğer açılara da derdim." dedi.

Kaynak: Spor 7



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