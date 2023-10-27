  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Düşen maskeleri görün Batı şakşakçıları! Soykırıma ses çıkaran Maka Dakhil kovuldu

Sedat Peker'den dikkat çeken Ali Yerlikaya hamlesi! Herkes şaştı kaldı

Merkez Bankası’ndan flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Hande Fırat’tan bomba iddia! Türkiye, İsrail’le ilgili bu kararı alacak

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi OLMASAYDI NE OLURDU? İçimizdeki İsrailliler yalana doymuyor

Görüntüler ortaya çıktı! Şarlatan Adnan Oktar Aleyna Tilki’ye böyle salça olmuş

O yalanlar Cem Küçük’ü isyan ettirdi! Sağlı-sollu, Allah ne verdiyse girişti

Hilal Kaplan, kötü haberi tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Maalesef…

O anket, az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu! Yeniden Refah damga vurdu! İşte partilerin son oy oranları

Yurttan sesler korosuna o da katıldı! Ahmet Hakan, öyle bir skandala imza attı ki…
Aktüel Firari şüpheli, yer altı görüntüleme sistemiyle yakalandı!
Aktüel

Firari şüpheli, yer altı görüntüleme sistemiyle yakalandı!

Yeniakit Publisher
2023-10-27 23:18:00 -
Firari şüpheli, yer altı görüntüleme sistemiyle yakalandı!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 16 ay önce otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi Ömer Yazmacı’nın cinayet şüphelisi Mehmet Salih Sıcak, yer altı görüntüleme sisteminin de kullanıldığı operasyonla jandarma tarafından mısır tarlasında yakalandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 16 ay önce otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi Ömer Yazmacı’nın cinayet şüphelisi Mehmet Salih Sıcak, yer altı görüntüleme sisteminin de kullanıldığı operasyonla jandarma tarafından mısır tarlasında yakalandı.
Viranşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Yazmacı, 22 Haziran 2022'de otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Yazmacı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından güvenlik güçlerince yürütülen çalışmada cinayet şüphelilerinin Seydo S., Serhat S. ve Mehmet Salih Sıcak olduğu belirlendi. Adresi saptanan şüphelilerden Seydo S., Serhat S., Karakuzu Mahallesine düzenlenen operasyonla yakalandı. Yaşanan olayda kaçan firari cinayet şüphelisi Mehmet Salih Sıcak’ın yakalanması için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.

MISIR TARLASINDA YAKALANDI
JASAT ekipleri, olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Mehmet Salih Sıcak'ın ilçeye bağlı Nergizli Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Firari şüpheli; jandarma, istihbarat, jandarma özel harekat (JÖH) timlerinin de yer aldığı 150 jandarma personelinin yanı sıra arama köpekleri, yer altı görüntüleme sisteminin de kullanıldığı operasyonla saklandığı mısır tarlasında yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23