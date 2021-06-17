Firari Sezgin Baran Korkmaz'ın İsmail Küçükkaya ile görüntüsü ortaya çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığınan ve oradan çektiği videolarla çeşitli iddialarda bulunan mafya lideri Sedat Peker'in sözleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığında birleşen muhaliflerin gündemini belirliyor.

Son olarak Peker, kendi gibi yurt dışında firari olan Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili konuşmuştu.

Sedat Peker tarafından ortaya atılan iddiaların ardından Korkmaz bir anda muhalif kesimin gözdesi haline geldi.

FOX'un algı operatörü ile yan yana

Mafya lideri Sedat Peker'in sözleri sonrası gündeme gelen ve muhaliflerin cilaladığı Sezgin Baran Korkmaz'ın FOX'un algı operatörü İsmail Küçükkaya ile görüntüsü ortaya çıktı.

Firari Korkmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "İsmail Küçükkaya ile güzel bir Kars sohbetinin ardından güzel bir hatıra fotoğrafı koyalım dedik" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: