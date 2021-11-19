Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'den Alparslan Kuytul'a güzelleme! 'Senden özür dilerim'
Firari mafya elebaşısı Sedat Peker, Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul'dan özür diledi.
Yeniakit.com.tr
BAE'ye sığınan firari mafya elebaşısı Sedat Peker, Alparslan Kuytul'dan özür diledi.
Twitter hesabından paylaşım yapan firari Peker, Alparslan Kuytul'un AK Parti iktidarını hedef aldığı siyasi açıklamalarını güzelledi. Geçmiş dönemde Kuytul'u eleştirdiğini söyleyen firari Sedat Peker, Kuytul'un videolarının kırpılmış olduğunu öne sürdü.
Firari Peker, şunları söyledi:
"Furkan Vakfı’nın Başkanı Alparslan Kuytul Hoca ile ilgili internetteki bazı sözlerinden dolayı aleyhte paylaşımlar yaptım. Kendisinin yakını olan arkadaşlar videolarının tamamını yolladılar. Benim kızdığım sözler, cımbızlayarak alınan cümlelermiş. Kendisinden helallik isterim.