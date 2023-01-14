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Aktüel Firari hükümlü yakalandı
Aktüel

Firari hükümlü yakalandı

Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 18:35:00 -
Firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba 3. Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri tarafından yapılan uygulama sırasında İ.A'nın (26) adli sicil kaydı sorgulandı.

Sorguda İ.A'nın 20 ayrı suçtan 29 yıl 7 ay hapis kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. İ.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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