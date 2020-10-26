Firari HDP’li Çelik’in terörist oğlu tutuklandı
Firari eski HDP milletvekili Demir Çelik’in “Terörden Arananlar Gri Liste”de yer alan oğlu “Savaş” kod adlı Yoldaş Selim Çelik, Hatay’da çıkarıldığı Nöbetçi Hakimlikçe tutuklandı.
Geniş güvenlik önlemleri altında Hatay Adliyesi’ne götürülen terörist Çelik, 21 Ekim’de Hatay Amanoslar’da düzenlenen ve bir teröristin öldürüldüğü operasyonda 2 uzun namlulu silah, bir tabanca ve çok miktarda mühimmatla sağ olarak yakalanmıştı. Terörist Çelik’in bir dönem Varto Belediye Başkanlığı, 2008-2010’da BDP Genel Başkanlığı ile 24. Dönem HDP Muş Milletvekilliği yapan babası Demir Çelik de firari olarak yurt dışında yaşıyor.