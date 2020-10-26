Firari HDP’li Çelik’in terörist oğlu tutuklandı

Geniş güvenlik önlemleri altında Hatay Adliyesi’ne götürülen terörist Çelik, 21 Ekim’de Hatay Amanoslar’da düzenlenen ve bir teröristin öldürüldüğü operasyonda 2 uzun namlulu silah, bir tabanca ve çok miktarda mühimmatla sağ olarak yakalanmıştı. Terörist Çelik’in bir dönem Varto Belediye Başkanlığı, 2008-2010’da BDP Genel Başkanlığı ile 24. Dönem HDP Muş Milletvekilliği yapan babası Demir Çelik de firari olarak yurt dışında yaşıyor.