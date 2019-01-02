Firari FETÖ'cünün aracına el konuldu

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Yunanistan’a kaçtığı belirlenen bir zanlının aracına polis tarafından el konuldu.



İstanbul’da E-5 Karayolu Avcılar mevkiinde A bölge trafik ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Yapılan sorgulama da aracın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçan bir zanlının aracı olduğu ve aranması olduğu belirlendi.

Trafik ekipleri durumu ilçe Güvenlik Büro ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler aracı kullanan kişinin firari zanlının yeğeni olduğunu belirledi. Aracı kullanan şahıs gözaltına alınırken araç incelenmek üzere Yediemin otoparkına çekildi.