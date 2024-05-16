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Yerel Firari FETÖ'cü yakayı ele verdi
Yerel

Firari FETÖ'cü yakayı ele verdi

Yeniakit Publisher
2024-05-16 23:20:00 -
Firari FETÖ'cü yakayı ele verdi

Manisa'da jandarma asayiş ekipleri tarafından sorgulanan bir şahıs, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezasının olduğu ortaya çıkınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 15 Mayıs günü jandarma asayiş timi tarafından rutin kontrol sırasında durdurularak sorgulanan M.C. (34) isimli şahsın 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

FETÖ firarisi olarak aranan M.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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