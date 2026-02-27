  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Firari FETÖ'cü paketlendi
Gündem

Firari FETÖ'cü paketlendi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Firari FETÖ'cü paketlendi

Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

 

Bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ hükümlüsü eski astsubay F.D. (36) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

