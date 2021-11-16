Firari FETÖ’cü Hayko Bağdat, Kılıçdaroğlu’ndan helallik istiyor!
FETÖ ve PKK propagandası yapmak suçlamasıyla Türkiye’de hakkında birçok dava bulunan firari Hayko Bağdat’tan Kemal Kılılçdaroğlu’na bir çağrı geldi. Alçak FETÖ terör örgütüne yönelik söylemleriyle ‘can suyu’ olan Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ çıkışını fırsat bilen tetikçi Hayko Bağdat, Kılıçdaroğlu’na “Benimle de helalleşecek misiniz?” diye seslendi.
Sık sık muhalefete selam çakan firari FETÖ’cü Hayko Bağdat, Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi.
Kılıçdaroğlu’nun söylemlerinden cesaret alıyorlar
15 Temmuz işgal ve darbe girişimine “tiyatro” diyerek sulandıran, iktidara gelmeleri halinde KHK’lıların haklarını iade edeceklerini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uzun süredir dile getirdiği söylem ve eylemlerinden terör örgütü FETÖ cesaret alıyor.
FETÖ’nün tetikçisi Hayko Bağdat: Benimle de helalleşecek misiniz?
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün diğer isimlerinden sürekli destek alan Kemal Kılıçdaroğlu’na firari Hayko Bağdat’tan mesaj geldi. “Helalleşelim” çıkışıyla Türkiye’nin gündemine oturan Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen FETÖ’cü Hayko Bağdat, “Benimle de helalleşecek misiniz?” dedi.