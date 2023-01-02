Firari FETÖ'cü Fethiye'de yakayı ele verdi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'cü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Cezaevine gönderildi
Ekipler bu kapsamda, hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ş'yi, Karaçulha Mahallesi'nde yakaladı.
Y.Ş. adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.