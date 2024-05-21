Firari FETÖ'cü eski uzman çavuş yakayı ele verdi
Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü uzman çavuş yakalandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, FETÖ soruşturması kapsamında aranan uzman çavuş Y.S.B.'yi ikametinde yakaladı.
Cezaevine gönderildi
Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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