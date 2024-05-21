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Yaşam Firari FETÖ'cü eski uzman çavuş yakayı ele verdi
Yaşam

Firari FETÖ'cü eski uzman çavuş yakayı ele verdi

Yeniakit Publisher
2024-05-21 18:39:00 -
Firari FETÖ'cü eski uzman çavuş yakayı ele verdi

Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü uzman çavuş yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, FETÖ soruşturması kapsamında aranan uzman çavuş Y.S.B.'yi ikametinde yakaladı.

Cezaevine gönderildi

Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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