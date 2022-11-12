Firari FETÖ'cü, Alman istihbaratının koruması altına alındı!

FETÖ firarisi Cevheri Güven’in geçtiğimi günlerde YouTube’de yaptığı bir yayında kendisini hedef aldığını dile getiren gazeteci Recep Capolat, Twitter hesabından Cevheri Güven ile ilgili paylaşımlarda bulundu.

15 Temmuz Darbe Girişiminin ardından Cevheri Güven’in nasıl bir yol izlediğini yazan Canpolat, Erlik isimli YouTube kanalının Cevheri Güven’in "Tabutuna son çiviyi çakacağı" iddiasını da gündeme getirdi.

Recep Canpolat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ağırlıklı olarak masa başı uydurma kurgu haberleri Youtube kanalında yayınlayan @cevheriguven , 15 Temmuz darbe girişimi akabinde önce Yunanistan'a sonra ise Almanya'nın Frankfurt şehrine yakın Babenhausen bölgesine yerleşti.

Almanya Federal Haber Alma Servisi (Bundes Nachrichten Dienst) BND tarafından koruma altına alınan @cevheriguven, Babenhausen şehri polis merkezine yakın bir adreste ikamet etmeye başladı. (Pravda’nın deşifresiyle bizi karıştırma. Ev adresini vermeyi düşünmüyorum.)

BND tarafından, yaşayacağı konuta yerleştirilen @cevheriguven kendini garantiye almak için okyanus ötesi istihbarat örgütlerle ilişkiye girmekten çekinmedi. Açık kaynaklardan aldığı bilgiyi kurgulayarak hem Youtube'ta, hem de ilişkide bulunduğu istihbarat örgütleriyle paylaştı.