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Firari FETÖ'cü Akın İpek'e Londra'da ev hapsi!

Firari FETÖ'cü Akın İpek'e Londra'da ev hapsi verildiği bildirildi. Pasaportuna el konula İpek'in Londra'dan ayrılması ve evi dışında bir yerde kalması yasaklandı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 13:03
Firari FETÖ'cü Akın İpek'e Londra'da ev hapsi!

Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) 'çatı davası' firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'e, Londra'da ev hapsi verildiği bildirildi. Pasaportuna el konula İpek'in Londra'dan ayrılması ve evi dışında bir yerde kalması da yasaklandı.

LONDRA'DA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Firari FETÖ sanığı ipek, kısa bir süre önce Londra’da görüntülenmişti. Kent merkezindeki "Temple" semtindeki lüks ve tarihi binada bir ofisi merkez olarak kullanan İpek’in, kentin finans merkezi The City’de ve Gray's Inn Road’da da birer ofisi bulunduğu öğrenildi.

YAKALAMA KARARI BULUNUYOR

İngiltere Yüksek Mahkemesi İpek'in şirketin varlıklarını kişisel hukuki masrafları için kullanmasına izin vermemişti. Mahkeme, Koza Altın’ın İngiltere’deki iştiraki Koza Ltd’in İpek’in kişisel hukuki mücadelesini finanse etmek zorunda olmadığına hükmetmişti. Alınan kararda İpek’in, şirkete ait on milyonlarca doları banka dekontları ve diğer belgelerle sakladığının kanıtlanması etkili olmuştu.

FETÖ çatı davasının firari sanığı Koza Holding eski yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı Koza İpek Holding davasının da sanıkları arasında bulunuyor. Firari Akın İpek hakkında yakalama kararları bulunuyor.

İpek, "terör örgütü yöneticiliği, terörizmin finansmanı, zimmet ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında başlatılan ceza soruşturması sırasında verilen, arama, el koyma ve kayyum atama kararları nedeniyle adil yargılanma ve mülkiyet hakları ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Mahkeme, İpek'in, adil yargılanma, ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddialarını "kabul edilemez" bulmuş ve mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar vermişti.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 13:03
  1. Akın İpek
  2. FETÖ
  3. ev hapsi
  4. ingiltere
  5. Londra
  6. Koza Altın

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