Firari FETÖ'cü, ağabeyinin kimliğiyle yakalandı Kayseri'de, FETÖ/PDY davasında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp cezası onanan eski öğretmen Mehmet Emin İ., ağabeyine ait kimlikle yakalandı.

Kayseri'de, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı ve kapatılan Bank Asya'da hesabı olduğu belirlenen Mehmet Emin İ., 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında açılan davada tutuklu yargılandı. Soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen öğretmen Mehmet Emin İ., 8 ay önce sonuçlanan davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.



Yargıtay tarafından 3 ay önce cezası onanan Mehmet Emin İ., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaldığı evden çıkarken ağabeyine ait kimlikle yakalandı.



Kayseri Devlet Hastanesi'nde Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Emin İ., emniyete götürüldü.

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