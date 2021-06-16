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Gündem Firari Emre Uslu itiraf etti! "Can Dündar ve beni böyle koruyorlar"
Gündem

Firari Emre Uslu itiraf etti! "Can Dündar ve beni böyle koruyorlar"

FETÖ firarisi Emre Uslu, Can Dündar ve kendisi gibi firari durumda olanların kaldıkları ülkeler tarafından nasıl korunduklarını anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 22:37:00 -

Firari FETÖ’cü Emre Uslu, kendilerine kucak açan ülkelerin, firarileri korumak için gösterdiği özeni anlattı.

Yayınladığı bir videoda detaylı bir şekilde konuya dair bilgi veren Uslu şunları söyledi:

Host ülkeniz, yani misafir bulunduğunuz ülke sizin can güvenliğinizden endişe ediyorsa, belli başlı muhalifler için yani Can Dündar gibi, benim gibi muhalifler için benzer durumlar söz konusu oluyor zaman zaman, güvenlik birimleri bizleri çağırır eğer fark ettikleri bir tehdit varsa. Bu tehdidi anlatırlar, şöyle şöyle önlemler alabiliriz, derler. Sizi bir elektronik koruma altında tutarlar. Zaten onlar neler olduklarını bildikleri için, sizin de kayıtlarınız olduğu için özellikle güvenlik alanında siz bir yere iltica ettiyseniz ve güvenliğinizin tehdit altında olduğunu söylediyseniz hiçbir ülke teşkilatı gelip de başka ülkenin kendi ülkesinde operasyon yapmasını istemez.

Büyük ihtimalle Sedat Peker'e de şöyle olmuştur; Yanına hiçbir elektronik alet alma, yanımıza gel demişlerdir. Daha önce Zaman gazetesinin eski muhabiri Hasan Cücük için benzer bir durum olmuştu ve Danimarka polisi onu da koruma altına almıştı. Ona da benzer bir uygulama yapılmıştı. Yanına hiçbir elektronik alet alma, bir süre bizimle gel... Çocuklarını da almışlardı, onun hakkındaki tehdit çok daha ciddiydi. Tehdit bertaraf edildikten sonra sen gidebilirsin, dediler ona.

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Yorumlar

Yunus

Ulan amma da korkaksın be emoş.! Bizleri paketlemeye niyetlenmeyin haa demek istemiş. SENİ BÖYLE "KORUNDUĞUN" HALDE İKEN PAKETLEMEZSEK SENDEN Ş....SİZİZ. HODRİ MEYDAN .......!!! HEM SIKIYSA GELSENE, S-400'LER FANTEZİ YAPMANA HAZIR.!!!
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KONUR

Hasan Cücük dediği kişi halen etkin. Hala sinsi faaliyetlerini devam ettiriyor.
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