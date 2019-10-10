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Finlandiya'dan Türkiye'ye büyük satış! Durdurma kararı aldılar

Finlandiya Başbakanı Antti Rinne, Türkiye’nin Suriye'de terör örgütü PKK/SDG hedeflerine başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nı gerekçe göstererek Türkiye’ye silah satışını durdurduğunu açıkladı.

10 Ekim 2019 Perşembe 00:16
Finlandiya'dan Türkiye'ye büyük satış! Durdurma kararı aldılar

Finlandiya Başbakanı Antti Rinne, Türkiye’nin Suriye'de terör örgütü PKK/SDG hedeflerine başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nı gerekçe göstererek Türkiye’ye silah satışını durdurduğunu açıkladı.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 00:16
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