Finlandiya'dan Türkiye'ye büyük satış! Durdurma kararı aldılar Finlandiya Başbakanı Antti Rinne, Türkiye’nin Suriye'de terör örgütü PKK/SDG hedeflerine başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nı gerekçe göstererek Türkiye’ye silah satışını durdurduğunu açıkladı.

Finlandiya Başbakanı Antti Rinne, Türkiye’nin Suriye'de terör örgütü PKK/SDG hedeflerine başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nı gerekçe göstererek Türkiye’ye silah satışını durdurduğunu açıkladı. Ayrıntılar geliyor...

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