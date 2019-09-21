Finlandiya’da namaz kılma yasağına ceza kesildi
Finlandiya'da çalışma saatlerinde namaz kılma talebi onaylanmadığı için işe alınmayan Müslüman’ın davasını gören mahkeme, davacının ibadet hakkının engellendiğine hükmederek, Toplu Konut İdaresi adına Genel Müdür Sisko Marjamaan’a 40 gün hapis cezası verdi.21 Eylül 2019 Cumartesi 10:16
Finlandiya’da mahkeme, Müslümanların haklarını korumaya yönelik örnek bir karar aldı... Helsinki Bölge Mahkemesi, 2016’da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda proje müdürü olarak önce işe kabul edilen ancak sözleşme imzalayacağı sırada çalışma saatlerinde namaz kılma talebi onaylanmadığı için işe alınmayan Müslüman’ın davasını karara bağladı. Mahkeme, davacının ibadet hakkının engellendiğine hükmederek, Toplu Konut İdaresi adına Genel Müdür Sisko Marjamaan’a 40 gün hapis cezası verdi. Marjamaan’a verilen hapis cezası, bin 800 avro para cezasına çevrildi. Mahkemenin gerekçeli kararında “İbadet özgürlüğü çerçevesinde iş yerlerinde kısa süreli isteğe bağlı ibadete müsaade edilmeli ve bu süre maaştan kesilmemeli” denildi.
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