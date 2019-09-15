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Finlandiya modeli emeklilik nedir? EYT son dakika Finlandiya modeli

Emeklilikte yaşa takılanlar son dakika gelişmeleri EYT mağduru vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konuların başında gelmekte. EYT son durum olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin’e EYT’lilere müjdeyi vermek için çalışma yapılmasına ilişkin talimat vermesi sonrası EYT’de umutlar yeniden yeşermeye başladı. EYT bugün son durum haberlerine göre, Finlandiya modeli EYT için konuşulmakta. Peki bu Finlandiya modeli emeklilik nedir? Finlandiya modeli emeklilik nasıl olacak? EYT Finlandiya modeli nasıl? Finlandiya modeli emeklilik şartları neler? EYT Finlandiya modeli kimleri kapsıyor? İşte detaylar.

15 Eylül 2019 Pazar 15:59
Finlandiya modeli emeklilik nedir? EYT son dakika Finlandiya modeli

Emeklilikte yaşa takılanlar son dakika gelişmeleri EYT mağduru vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konuların başında gelmekte. EYT son durum olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin’e EYT’lilere müjdeyi vermek için çalışma yapılmasına ilişkin talimat vermesi sonrası EYT’de umutlar yeniden yeşermeye başladı. EYT   bugün son durum haberlerine göre, Finlandiya modeli EYT için konuşulmakta. Peki bu Finlandiya modeli emeklilik nedir? Finlandiya modeli emeklilik nasıl olacak? EYT Finlandiya modeli nasıl? Finlandiya modeli emeklilik şartları neler? EYT Finlandiya modeli kimleri kapsıyor? İşte detaylar.

15 Eylül EYT son dakika haber! Primi doldurdukları halde emekli olmak için yaşı bekleyenler için EYT yasası çıkacak mı? EYT son dakika bugün yeni gelişme var mı? Emeklilikte yaşa takılanlar son durum nedir? Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren EYT çıkması için hükümetten müjdeli haber beklenmekte. EYT'lilerin durumuyla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiği açıklandı. EYT'lilerle ilgili yeni gelişme yaşandı. NTV yayınında konuşan Prof. Dr. Cem Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumuyla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiğini açıkladı.

EYT ne zaman çıkacak?

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili son durum merak edilirken yeni bir gelişme yaşandı. Katıldığı bir televizyon kanalında konuşan TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, EYT konusunda bir formül üretilmesi için harekete geçildiğini duyurdu. Kılıç şunları söyledi: "Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. 'Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var' dedi. Bir parça umutlandım. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor."

EYT Finlandiya modeli nedir?

Finlandiya ve Almanya’da emeklilik yaşı 65-67 arasında, Türkiye’de 2008 sonrasında yaş erkekte 61, kadında 58. Finlandiya’da geliştirilen sisteme göre, emekliliğine kısa bir süre kalan bireylere alınacak maaş için her yıl yüzde 2 daha az maaş ödeniyor. Zaman zaman bu uygulamanın EYT’lilere uyarlanmasıyla ilgili tartışmalar gündeme gelmişti.

Finlandiya ve Almanya’da emeklilik yaşı 65-67 arasında, Türkiye’de 2008 sonrasında yaş erkekte 61, kadında 58. Finlandiya’da geliştirilen sisteme göre, emekliliğine kısa bir süre kalan bireylere alınacak maaş için her yıl yüzde 2 daha az maaş ödeniyor. Zaman zaman bu uygulamanın EYT’lilere uyarlanmasıyla ilgili tartışmalar gündeme gelmişti.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 15:59
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  7. EYT Finlandiya modeli nedir?
  8. EYT ne zaman çıkacak?

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