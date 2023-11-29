Finlandiya ilan etti! Şok karar: Rusya ile tüm sınır kapılarını kapatma kararı! Böyle sözler ile paylaştı

Finlandiya, Rusya ile tüm sınır kapılarını 13 Aralık'a kadar kapatacak. Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ülkeler arasındaki demiryolu iletişimi ve yük taşımacılığının devam edeceğini bildirdi. Başbakan, "Sınır 30 Kasım 2023 saat 00.00'dan (Moskova saati 01.00) itibaren 13 Aralık 2023 tarihine kadar kapalı olacaktır " dedi.

Orpo, Finlandiya'nın kararının yasa dışı göçmen hareketinden kaynaklandığını duyurdu. Finlandiya Sınır Servisi'ne göre Kasım ayında Suriye, Kenya, Somali ve diğer ülkelerden 900 göçmen sığınma umuduyla sınırı geçti. Başbakan, sınırların kapatılmasının nedeninin Rusya'nın eylemleri olduğunu vurguladı. Finlandiya sınır muhafızları sözcüsü Matti Sarasmaa, Rusya ile sınırı kapatma kararının gelecekte iki hafta daha uzatılabileceğini söyledi. Finlandiya'nın kararı hakkında yorum yapan Rusya Dışişeri Bakan Yardımcısı Gruşko, kararı rasyonel bulmadığını beirterek "700'e yakın göçmen Rusya-Finlandiya sınırını geçmeye çalıştı, aynı dönemde 387 bin kişi de Avrupa Birliği sınırlarını geçmeye teşebbüs etti" dedi.



- Macaristan Dışişleri Bakanı, "Birçok NATO ülkesi Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı saldırısının başarısızlığını kabul etti, hayal kırıklığına uğradı" dedi. Szijjártó Brüksel'deki NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısına verilen ara sırasında düzenlenen basın toplantısında “Ukrayna'nın karşı saldırısıyla ilgili hedefler ve umutlar boşa çıktı, çünkü başladığından bu yana savaş alanında büyük bir değişiklik ya da en azından ilerleme olmadı. Buradaki birçok kişi bunu fark etti. Sessizce, endişeyle ama bu gerçeği tanıyarak kabul ettiler" dedi. turkrus'a göre: Szijjártó, ittifakın Şubat 2022'den bu yana izlediği stratejiyi yeniden düşünmenin ve çatışmaya yönelik diplomatik bir çözüme geçmenin gerekliliğine dikkat çekti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO