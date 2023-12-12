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Dünya Finlandiya hükümeti Rusya sınırındaki iki kontrol bölgesini yeniden açıyor! Gözler şimdi orada
Dünya

Finlandiya hükümeti Rusya sınırındaki iki kontrol bölgesini yeniden açıyor! Gözler şimdi orada

Yeniakit Publisher
2023-12-12 18:12:00 -
Finlandiya hükümeti Rusya sınırındaki iki kontrol bölgesini yeniden açıyor! Gözler şimdi orada

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, ülkenin Rusya ile doğu sınırındaki iki kontrol noktasını 14 Aralık'tan itibaren yeniden açacağını...

Orpo, düzenlediği basın toplantısında, yeniden açılacak iki kontrol noktasının ülkenin güneydoğusundaki Vaalimaa ve Niirala'da yer aldığını kaydetti.

Finlandiya'nın Rusya ile doğu sınırında biri sadece trenlere açık olmak üzere dokuz geçiş noktası bulunuyor. Orpo, 14 Aralık'tan itibaren açılacak iki kontrol noktası dışındakilerin kapalı kalmaya devam edeceğini belirtti.

Finlandiya İçişleri Bakanı Mari Rantanen de bu kararın 14 Ocak'a kadar yürürlükte kalacağını söyledi ve Rusya'nın Fin makamları üzerinde baskı kurmak için göçmen hareketlerini kullandığına dair şüphelerin yeniden ortaya çıkması halinde hükümetin hızla harekete geçeceğini yineledi.

Finlandiya Sınır Muhafızlarına göre doğu sınırı son iki haftadır sakin ve hiçbir sığınmacı Finlandiya geçiş noktalarına yaklaşmadı.

Helsinki'nin Moskova'nın "hibrit operasyonu" olarak nitelendirdiği sığınmacılar nedeniyle iki ülke arasında haftalardır süren gerginliğin ardından Finlandiya, 28 Kasım'da Rusya ile olan tüm sınırını geçici olarak kapattığını duyurmuştu.
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Yorumlar

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo pes etti

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo pes etti Orpo, Vaalimaa ve Niirala iki kontrol bölgesini açıyor.. Pes etti yani..

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo Rusya kapısını açıyor

Finlandiya hükümeti Rusya sınırındaki iki kontrol bölgesini yeniden açıyor! Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo bu yeni adımı ile çok konuşulacak.. Rusya ile ili=şkiler tekrar eski haline dönüyor
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