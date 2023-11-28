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Dünya Finlandiya duyurdu: Rusya ile tüm sınırlarını kapatacak
Dünya

Finlandiya duyurdu: Rusya ile tüm sınırlarını kapatacak

Yeniakit Publisher
2023-11-28 18:24:00 -
Finlandiya duyurdu: Rusya ile tüm sınırlarını kapatacak

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, 'göç kaygıları' nedeniyle, Rusya'ya olan tüm sınırlarını kapatmayı planladıklarını belirtti.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Rusya ile sınırına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Orpo, Finlandiya'nın Rusya ile olan tüm sınırının "göç kaygıları" nedeniyle kapatılmasının planlandığını açıkladı.

SINIR KAPILARININ KAPATILMASI MESELESİ

Finlandiya, "üçüncü ülke vatandaşlarının" akışını engelleme gerekçesiyle, hafta sonu Rusya ile 4 sınır kapısını kapatma kararı almıştı. Söz konusu kararın 18 Şubat 2024'e kadar geçerli olacağı bildirilmişti.

Finlandiya basınında, Rusya ile geriye kalan sınır kapılarının da kapatma yönünde karar alınacağına dair haberler yer almıştı.
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 20 Kasım'daki açıklamasında, "Bu bizi derinden endişelendiriyor. Çünkü Finlandiya ile çok iyi, pragmatik ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerimiz vardı. Maalesef, bu ilişkilerin yerini, Rusya karşıtı bir yaklaşım aldı." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko da Finlandiya'nın Rusya ile sınır kapılarını kapatması kararının kendi ulusal çıkarlarına aykırı olacağını söylemişti.

Finlandiya'nın 22 Kasım'da, "düzensiz göçmen akışının kontrolünü sağlamak" amacıyla Rusya ile sınırının bazı "geçiş noktalarına" bariyer yerleştirmeye başladığı bildirilmişti.

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