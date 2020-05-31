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Finlandiya, DEAŞ mensubu 3 Finli aileyi ülkeye geri aldı

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile iş birliği sonucu DEAŞ mensubu 3 Finli aileyi ülkeye geri getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 21:55:54 -
Finlandiya, DEAŞ mensubu 3 Finli aileyi ülkeye geri aldı

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile iş birliği sonucu DEAŞ mensubu 3 Finli aileyi ülkeye geri getirdi.


Finlandiya, Suriye’de bulunan El Hol kampında kalan DEAŞ mensubu 3 yetişken ve 9 çocuktan oluşan 3 Finli aileyi Türkiye ile iş birliği sonucu başkent Ankara üzerinden ülkeye geri getirdi. Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada, "Suriye’deki El Hol kampından bahar aylarında değişik zaman dilimlerinde kaçarak, Türkiye’ye gelen ailelere Ankara Büyükelçiliğinde gerekli pasaport ve kimlikler sağlanmıştır. Her vatandaşımız gibi bu ailelerin de kendi ülkelerine girmeye hakları vardır. Tüm diplomatik temsilcilerimiz de gerekli evrakları temin etmekle yükümlüdür’’ ifadeleri kullanıldı.


Öte yandan Finlandiya hükümeti, 19 Aralık 2019 tarihinde aldığı bir karar ile Suriye’de bulunan ve terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki El Hol kampında bulunan yaklaşık 30 vatandaşını ülkeye geri alacağına duyurmuştu. Alınan bu karar iç siyasette büyük tartışmalara yol açmıştı.

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