Fındıkta üreticinin yüzünü güldüren fiyat

2019’da 16.5-17 lira olan fındık alım fiyatlarının 2020’de 22-22.5 liraya yükseltilmesi olumlu yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fiyatlarda 5.5 lira arttırıma gidildiğini duyurması fındık üreticilerini mutlu etti.

Erdoğan’a teşekkür

Yeni alım fiyatlarını yerinde bulan üreticiler, defaatle “Çok şükür yükümüz hafifleyecek. Gelirlerimiz artacak. Kârlarımız da ikiye belki de üçe katlanacak. 2020 çok verimli ve iyi geçecek. Bölgemiz daha da büyüyecek, kalkınacak. Daha müreffeh bir hale gelecek. Şu da muhakkak ki Cumhurbaşkanımız hep yanımızda yer aldı, yer alıyor. Kendisine minnettarız, müteşekkiriz” diyorlar.

Önemli adım atıldı

Ziraat odalarının yöneticileri de alım fiyatlarının arttırılmasının fındık yetiştiricilerince müspet karşılandığını dile getirerek, “Hükümet tarafından çok önemli bir adım atıldı. Talebimiz büyük ölçüde karşılandı. Tabii bizim temennimiz 23 liradan, 24 liradan alım yapılmasıydı. Ama 22.5 lira da fena bir meblağ değil” ifadelerini kullanıyorlar. Aynı yöneticiler, yetiştiricilere ise şöyle sesleniyorlar: “Fındığınıza sahip çıkın. Sahip çıkın ki ürününüz hak ettiği değeri bulsun. İhtiyacınız kadar fındığı pazara indirin. İhtiyacınız olmayan fındığı ise emanete bırakmayın. Serbest piyasada bu sene fiyatların -şaşırtıcı bir oranda- artacağını bilin. Hükümetimiz önerilere kulak vermiştir. Cumhurbaşkanımız gerekeni yapmıştır. Hasat döneminden evvel fındık alım fiyatlarını paylaşmıştır. İlaveten Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) sezonun başından sonuna kadar piyasada olacağını belirtmiştir. Artık sıra sizde. Sorumluluklarınızı yerine getirin, çok çalışın ve hedeflerinize emin adımlarla yürüyün.”

İhracatçı mutlu

Bu arada 2019’da 776 bin ton olan fındık rekoltesinin 2020’de 670 bin tonda kalacağı öngörülüyor. Ne var ki geçen sene 2 milyar 28 milyon doları bulan ihracatın, bu sene 2.5 milyar dolara dayanacağı tahmin ediliyor. İhracatçılar, yeni fındık alım fiyatlarının dış satışları arttıracağını kaydediyorlar.

Rekorlar kırıldı

Nitekim Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, kabine üyelerine üreticilere sundukları teşviklerden ötürü teşekkür etti. Cirav, hükümetin tayin ettiği alım fiyatlarının ihracatı çok daha iyi noktalara taşıyacağını söyledi. Fındık ihracatının, tarihin en yüksek ihracat miktarına ulaştığına dikkati çeken Cirav, şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizin Sayın Erdoğan riyasetinde yürütülen bu başarılı politikalar sonucu 2019/2020 sezonunda fındık ihracatımız tarihin en yüksek ihracat miktarına çıkarak 327 bin 290 tona ulaşmıştır. Sezon sonu olan 31 Ağustos’a kadar 330 bin ton rakamı dahi aşılmış olacaktır. Doğal olarak döviz girdimiz rekor kıracaktır. Bunu rakamlar da ortaya koymaktadır. Ki döviz girdimiz 2 milyar 199 milyon dolar seviyesindedir Bu başarıyı sektör paydaşlarının önerilerini dikkate alarak politika oluşturan çok değerli Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimize borçluyuz.”

Muhalefet yine çaktı

Öte yandan; ekonomi yönetimi, fındık tesliminde ortalama kilogram başına 1 lira, alan bazlı mazot ve gübre desteği olarak da kilogram başına 2 lira destekleme ödemesi yapma kararı aldı. Bu karar,her bir üreticinin kilogram başına 25-25.5 lira kazanç elde etmesinin yolunu açtı. Hükümetin verdiği haberler, aldığı kararlar fındık üreticileri ile ihracatçılarını rahatlatıyor ancak muhalefet partileri CHP ve İYİ Parti tarafından görmezden geliniyor. Ziraat odalarının tavsiyelerine uygun olarak çıkarılan kanunlar ile kararnameleri yerden yere vuran ayrıca yeni bir öneri sunmayan bu partilere, Giresun ve Ordu halkı da tepkili.