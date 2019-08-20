Fındıkta ilk ürün kabulü yarın

Dünden itibaren 2019 ürünü fındık alımı için çiftçilere randevu veren Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yarın ilk ürün kabulüne başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaliteli kabuklu Giresun fındığı için taban fiyatın kilogramda 17 lira, levant kalite fındık için 16,5 lira olarak açıklanmasının ardından moral bulan üreticiler, dünden itibaren TMO ile randevu trafiğini başlattı. TMO, yarın da ürün kabulüne başlayacak. Şartların bu yıl üreticilerin lehine olduğunu belirten uzmanlar, çiftçi kayıt sistemi belgelerini güncelleyerek randevularını aldıktan sonra tayin edilecek tarihte ürünlerinin teslimi rahatlıkla yapabileceklerini kaydetti. Ürün bedellerinin ise 20 gün içinde ödenmesi planlanıyor.