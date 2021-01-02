Fındıklı'da belediyeye ait orman evinde yılbaşında piknik düzenleyen 16 kişiye para cezası

RİZE (AA) - Rize'nin Fındıklı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek yılbaşı gecesi belediyeye ait yayla evinde piknik düzenledikleri belirlenen 16 kişiye 50 bin 400 lira ceza kesildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Gürcüdüzü Yaylası'nda Fındıklı Belediyesine ait dağ evinin balkon bölümünde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ile maske ve sosyal mesafe kurallarının ihlal edilerek eğlence yapıldığını belirledi.

Ekipler tarafından, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan bir kişi dışında bulunan 16 kişiye 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 50 bin 400 lira idari yaptırım cezası uygulandı.