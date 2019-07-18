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Fındık üreticisi hasat için gün sayıyor

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındığın olgunlaşarak içini doldurduğunu ve fındık hasadının 15 gün sonra başlayacağını söyledi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:40
Fındık üreticisi hasat için gün sayıyor

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındığın olgunlaşarak içini doldurduğunu ve fındık hasadının 15 gün sonra başlayacağını söyledi.


Yeni sezon öncesi fiyatların inişli çıkışlı olmasının suni bir dalgalanma olduğunu ve üreticinin bunu kafasına çok takmamasını öneren Karan, “Sezon öncesi ihtiyacı olan üreticiler fındık manavlarından ödeme almaya başladılar çünkü bahçenin işlerini halledecek, işçi çalıştıracak bununla ilgilide alım yapanlar 12-13 liradan önererek paralarını veriyorlar tabi bu da piyasayı düşürüyor. Yani 10 gün önce 20 lira bandında olan fındık bugün 12-13 lira bandına kadar düştü neredeyse yüzde 40-yüzde 60 sevilerinde bir düşüş söz konusu oldu. Tabi ki bu suni bir rakam muhtemelen ama tabi bunun önüne geçebilmek için TMO’nun müdahale alımı yapması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla beraber üreticimiz Toprak Mahsulleri Ofisi’nden (TMO) gelecek müjdeli haberle alım fiyatını merak ediyor” dedi.



“TMO piyasaya FİSKORBİLİK ile birlikte müdahale etmeli”


AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın’ın fındık konusunda açıklamalarının olumlu karşılandığını belirten Nurittin Karan, “Cumhurbaşkanımıza da konunun iletilmesinden dolayı memnunuz. Bir an önce Cumhurbaşkanımızdan ve bölge milletvekillerimizden fındık piyasasına müdahil olarak TMO’nun piyasaya sokulması hatta alım yönetiminde FİSKOBİRLİK ile beraber ortaklaşa yapılarak hızlı bir şekilde piyasaya müdahale edilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.


Rekolte çalışmalarının sona erdiğini ve bakanlığın rekolte konusunda açıklamayı yapacağının altını çizen Karan, “Rekoltelimizde ve diğer illerde bitti bakanlığa gitti ve bakanlığın tasarrufunda açıklama yetkisi. Tabi bu yıl diğer yıllara göre fındık ürünü iyi gözüküyor ama biz burada fındık çuvala girmeden ürünümüz var demiyoruz çünkü hastalıklar var, boş oranı çok sayımlar tam anlamıyla düzgün olmaya bilir bunları değerlendirmek lazım artık 700 bin 750 bin ton fındık bu yıl ki ihracat rakamlarına baktığımız zaman aşırı rekolteler değil” değerlendirmesinde bulundu.


Fiyatların yükselmesi için pazara az fındık inmesi gerektiğini vurgulayan Nurttin Karan, “Burada sadece pazara fazla inen fındık önlenirse üretici biraz daha toleranslı davranırsa ve devlette müdahale kurumu oluşturursa burada fiyatlarda aşırı düşmez ülke dövizi de fazla kazanır üreticide kazanır” şeklinde konuştu.



“Stokta fındık kalmadı, TMO’nun fiyatını bekleyin”


Üreticinin şu anki rakamları düşünmeden TMO’nun açıklayacağı rakamı beklemesi gerektiği ifade eden Karan, şöyle devam etti:


“Üretici şu anki fiyatları çok fazla kafasına takmasın bunlar suni rakamlardır TMO’nun alım fiyatını beklesinler ve üreticimiz sabırlı davransın pazara birden fındık indirip piyasadaki oranı çoğaltmaya gerek yok çünkü sanayicinin de ihtiyacı var onlarda fındık alacaklar bu konuda biraz direnirsek inşallah ilerleyen günlerde daha iyi olacaktır. Şu anda stokta fındık kalmadı, sanayicide fındık kalmadı ve satışlarda yapıldı bu fındıkları da teslim etmek zorundalar fındığa ihtiyaçları var biz TMO’nun fiyatlarını bekleyip ona göre fındığımızı satacağız.”

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:40
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