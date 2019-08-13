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Fındık üreticilerine ’emanete bırakmayın’ uyarısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, emanete bırakılan fındığın arz talep dengesini bozduğunu belirterek, üreticilerin bu süreci iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

13 Ağustos 2019 Salı 14:46
Fındık üreticilerine ’emanete bırakmayın’ uyarısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, emanete bırakılan fındığın arz talep dengesini bozduğunu belirterek, üreticilerin bu süreci iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu sezon için açıklanan fındık fiyatı üreticilerin yüzünü güldürdü. Kaliteli kabuklu Giresun fındığı için taban fiyatın kilogramda 17 lira, levant fındık için 16,5 lira olarak belirlendiğini bildirmişti. Fındık üreticilerinin sabırsızlıkla beklediği fiyatlar, uzun yılların ardından ilk defa hasat başlamadan açıklanmıştı. Ancak sezonun ardından özellikle gurbetçiler tarafından emanete bırakılan fındık mahsulü, arz talep dengesini bozduğundan üreticilerin ihtiyaçlarını kadar fındıklarını satması gerektiği belirtildi.


Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, üreticilerin bu sezon erkenden hem Toprak Mahsulleri Ofisine hem de serbest piyasaya ürünlerini satma imkanı olduğunu söyledi. Üreticilerin fındığını emanete bırakmadan ihtiyaçları kadar bozdurması gerektiğine dikkat çeken Soydan, “Şu anda üreticilerimizi ellerinde bir imkan var. Hem TMO’ya hem de serbest piyasa fındıklarını satma imkanı var. Üreticilerimizin bunu en iyi şekilde değerlendirmeleri lazım. Bunu değerlendirirken de biz her zaman ziraat odaları ziraat odaları birliğimiz olarak üreticilerin yanındayız. Emanete fındık vermeyelim. Emanete fındık verdiğimiz zaman arz ve talebin dengesini bozduğu için emanete fındık vermemek gerekiyor. Elimizde olan fındığın da ihtiyacımız kadarını pazara indirelim. Çünkü eğer ihtiyacımız varsa satıp ihtiyaçlarımızı giderelim. Bu şekilde yapıldığı zaman belki de TMO’nun fiyatının üzerinde bir serbest piyasa fiyatlarının oluşmasını sağlarız. Şu anda üreticilerimizin her iki tarafa da satma imkanı var. Bunu en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 14:46
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