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Fındık kabuğundan kömür üretilecek

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde fındık üretilen illerde mahalli yakacak olarak kullanılan fındık kabuğundan bilimsel ve teknik usullerle kömür üretimi için düğmeye basıldı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:37
Fındık kabuğundan kömür üretilecek

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde fındık üretilen illerde mahalli yakacak olarak kullanılan fındık kabuğundan bilimsel ve teknik usullerle kömür üretimi için düğmeye basıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, fındık kabuğundan aktif karbon (kömür) üretimi için fizibilite çalışmalarını başlattı.


Enerji uzmanları ile bir toplantı gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, fındık kabuğundan aktif karbon üretimi için fizibilite çalışmalarına başlanması talimatını verdi. Güler, fındığın içi kadar kabuğunun da altın değerinde olduğunu vurgulayarak “Türkiye’de fındık üretiminde ilk sıralarda yer alan ilimizde fındığın içi olduğu kadar kabuğu da ekonomiye katma değer katacak. Bu kapsamda fındık kabuğundan aktif karbon üretimi için kolları sıvadık. Fizibilite çalışmaları başladı. Pratik şekilde ilerleyerek çalışmamızı geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.



Fizibilite çalışmaları başladı


Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak farklı bir belediyecilik anlayışı içerisinde olacaklarını ve ekonomiye, istihdama yönelik yatırımlara öncelik vereceklerini söyleyen Başkan Güler, “İlimizin ekonomisi fındığa dayalıdır. İçi farklı ürünlerde kullanılan fındığın yarısı kabuktan oluşuyor. Şimdi altın değerindeki bu ürünümüzün kabuğundan faydalanmak için fizibilite çalışmalarına başladık. Çeşitli çalışmalar sonrası üretim gerçekleştirildiğinde fındığın değeri de artırılmış olacak” diye konuştu.


Günümüzde birçok alanda kullanılan aktif karbon, odun, turba, linyit, kömür, mangal kömürü, kemik, Hindistan cevizi kabuğu, pirinç kabuğu, fındık kabuğu ve yağ ürünlerinden elde edilen karbonların çeşitli işlemlerden geçirilerek aktive edilmesiyle elde edilirler.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:37
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