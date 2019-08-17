Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktör ve römorkunun devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Safalı Mahallesi'nde fındık tarlasına giden işçileri taşıyan Murat A'nın kullandığı 41 N 4239 plakalı traktör, Karadere mevkisinde yokuş aşağı inerken römorkuyla birlikte devrildi. Römorkta bulunan 20 işçiden 14'ü yaralandı. Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçilerden Sevdim Duman (21), hastaneye götürülürken ambulansta hayatını kaybetti.

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