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Ekonomi Fındık ihracatı geçen yıla göre arttı
Ekonomi

Fındık ihracatı geçen yıla göre arttı

Dünya fındık üretim ve tüketiminin yüzde 75’ini elinde bulunduran Türkiye, yeni ihracat sezonunun ilk 3 ayında fındık ihracatından 733 milyon lira döviz girdisi sağladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 16:09:00 - 2021-12-02 16:12:07
Fındık ihracatı geçen yıla göre arttı

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçılar Birliği’nden (KFMİB) edinilen bilgiye göre, Türkiye yeni fındık ihracat sezonunun başladığı 1 Eylül 2021 tarihinden 30 Kasım 2021 tarihine kadar olan ilk 3 ayda 114 bin 778 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracattan 733 milyon dolar döviz girdisi sağlandı.
Geçen yıl aynı dönemde 66 bin 878 kilogram iç fındık ihracatı yapılmış, karşılığında 497 milyon dolar döviz girdisi sağlanmıştı. Buna göre geçen yıl aynı döneme göre fındık ihracatında miktarda yüzde 41,8, döviz girdisinde yüzde 32,2 artış sağlandı.

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