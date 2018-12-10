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Fındık ihracatçısı rotayı Hindistan’a çevirdi

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç, Türkiye’de üretilen fındığın 110 ülkede sofraları süslediğini ifade ederek, yeni pazar hedefinin Hindistan olduğunu belirtti.

10 Aralık 2018 Pazartesi 09:58
Fındık ihracatçısı rotayı Hindistan’a çevirdi

Yeni pazar arayışlarını sürdüren fındık ihracatçıları, 2019 yılı için rotasını Hindistan olarak belirledi. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç, Türkiye’de üretilen fındığın 110 ülkede sofraları süslediğini ifade ederek, “Bununla yetinmiyor, yeni bölgelere açılmayı hedefliyoruz” dedi. Yeni pazar hedefinin Hindistan olduğunu kaydeden Sevinç, “Kuruyemiş tüketimiyle öne çıkan bu ülkeye Türk fındığını mutlaka ve mutlaka satmalıyız” diye konuştu.

Kolay bir pazar değil

Sevinç, Hindistan pazarına girmenin kolay olmadığını belirterek, “Burada maalesef Türk fındığı yeteri kadar tanınmıyor. Onun için fuarlara iştirak etmeli, tanıtım faaliyetlerine odaklanmalıyız” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 09:58
  1. fındık ihracatçıları
  2. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç
  3. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB)
  4. Hindistan
  5. Türk fındığı

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