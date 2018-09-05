Fındık ihracatçıları Çin'e çıkartma yapacak!

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (KFMİB), Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik fındık ve mamullerini kapsayan ticari amaçlı iş gezisi gerçekleştireceği bildirildi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Şangay kentine düzenlenecek gezinin, 4-7 Kasım tarihlerinde planlandığı belirtildi.

ÇİN PAZARI YERİNDE İNCELENECEK

Organizasyonla birlik üyelerinin ikili ticari görüşmelerde bulunma fırsatı yakalayacaklarına işaret edilen açıklamada, heyetin 5-10 Kasım'da gerçekleştirilecek China International Import Expo 2018 Fuarı'nı da ziyaret edeceği belirtildi.

Açıklamada, ikili görüşmeler sayesinde katılımcı firmalara yeni müşteriler kazandırılmasının yanı sıra gerçekleştirilecek ziyaretlerle de Çin pazarını yerinde inceleme fırsatının elde edileceği vurgulandı.