Fındık fiyatları 2020 ne kadar oldu? İşte 2020 fındık fiyatları

Fındık üreticileri tarafından, fındık alım fiyatları ne kadar? Fındık fiyatları 2020 ne kadar oldu? sorularının cevaplarını arama motorlarında araştırıyor.

Merak edilen soruların yanıtları bu hafta netleşti. Fındık fiyatlarının en yüksek işlem gördüğü Giresun'da fındık 26,50 TL'den alıcı bulurken fındığın en düşük alıcı bulduğu TMO'da ise fiyat 16,50 TL olarak şekillendi.

Erdoğan'dan fındık açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fındık alım fiyatını yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu için 22,5, levant kalite kabuklu için 22 lira olarak belirledik" dedi.

Gerçekleştirilen toplantıda, Trabzon il merkezi ve ilçelerinde fındık hasadının, sahil kesiminde (0-250 metre) 8 Ağustos, orta kesimde (251-500) 12 Ağustos ve yüksek kesimlerde (500 metre üzeri) 20 Ağustos tarihinde yapılmasına, ayrıca her bölge için belirlenen hasat tarihinden 7 gün sonra fındık ihracatına müsaade edilmesine karar verildi.

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2020 ürün hasadına sahil kesimde 8 Ağustos, orta kesimde 13 Ağustos, yüksek kesimde ise 20 Ağustos'ta başlanacağı duyuruldu.