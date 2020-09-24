Fındık bahçesindeki yangını söndürmek isterken öldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir fındık bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangını söndürmek isterken alevlerin içinde kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Yangında hayatını kaybetti

Çağırgan Mahallesi'nde 71 yaşındaki İbrahim Çakır'ın fındık bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri söndürmek isteyen Çakır, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.