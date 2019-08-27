Fındık bahçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü personeli Ali İhsan Furuncu, memleketi Trabzon’da fındık toplarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü personeli Ali İhsan Furuncu, memleketi Trabzon’da fındık toplarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde fındık bahçesinde hasat yaparken kalp krizi geçiren Ali İhsan Furuncu (50), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 2003 yılından bu yana Doğa Koruma ve Milli Parklar bünyesinde yaban hayvanlarının beslenmesi, yaralı olanların hayata dönmesine vesile olarak yaban hayatının korunması ve desteklenmesine büyük katkılar sağlayan Furuncu, 3 çocuk babasıydı.

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