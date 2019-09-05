Fındık bahçesinde 8 kilogram esrar ile 58 kök kenevir ele geçirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda fındık bahçesinin içinde ve tarlada 58 kök kenevir bitkisi ile kurutulmaya bırakılmış 8 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada; Düzce İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde A. H. T. isimli şahsın Göktepe Köyünde bulunan fındık bahçesine ve Çay Mahallesinde bulunan ormanlık araziye kenevir ektiği tespit etti. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan arama neticesinde A. H. T. isimli şahsa ait fındık bahçesinde boyu dört metreye yakın 13 kök kenevir bitkisi, Çay Mahallesinde bulunan ormanlık alanda yine boyları 4 metreye yakın 45 kök kenevir bitkisi olmak üzere toplam 58 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde kurutulmaya bırakılmış 8 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındığı bildirildi. Gözaltına alanın şüphelinin jandarmada işlemleri sürüyor.