  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Haniye'yi koruyamayan İran Halid Meşal'i Tahran'a davet etti

Heniyye suikastının ardından Türkiye'den dikkat çeken hamle! Apar topar bunu yapma kararı aldık

Siyonist İnstagram, muhalefeti kabız yaptı! İnstagram savaş suçu işlerken bunların derdi para oldu!

Provokatörlerin AYM yalanı çöktü!

Konu İran olunca her şey flulaşıyor! Azerbaycan'ın hain suikastta rolü var mı? Tam bir alçaklık bu

Instagram erişime neden kapatıldı? Bakanlıktan hadlerini bildiren cevap

Şehit Haniye'nin cenazesinde duygulandıran anlar!

Haniye'yi koruyamayan İran yeni hava savunma sistemini sığınaktan çıkardı! Yine boşa gözdağı

İsrail'e Ayasofya'dan mesaj! Erbaş hutbeye kılıçla çıktı zalimlere meydan okudu

Heniyye en büyük hatasını onlara güvenerek yaptı! İşte kirli ilişkiler yumağı
Yerel Fındık bahçesi yüzünden yengesini bıçakladı
Yerel

Fındık bahçesi yüzünden yengesini bıçakladı

Yeniakit Publisher
2024-08-02 18:56:00 -
Fındık bahçesi yüzünden yengesini bıçakladı

Samsun’un Terme ilçesine bağlı İlimdağ Mahallesinde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Mustafa Demir Yengesi Fatma Demir’i 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Babadan kalma fındık tarlası yüzünden aralarında uzun süredir husumet olan iki kardeşin kavgası sonucu yenge öldü.

İddiaya göre Mustafa Demir sabah saatlerinde liseye giden oğlunu patpat ile kendi bahçesine gönderdi. Bu sırada abisinin evinin önünden geçerken yengesi Fatma Demir yeğenini tokatlamış. Buna duyan babası Mustafa Demir eline bıçak alarak yengesinin yanına gelerek bıçaklamaya başladı. 17 yerinden bıçak darbesi alan Fatma Demir olay yerinde hayatını kaybederken Mustafa Demir olay yerinden kaçtı. Jandarma Mustafa Demir'i yakalamak için çalışmalara başladı.

 

Fındık işçilerinin yevmiyesi belli oldu
Fındık işçilerinin yevmiyesi belli oldu

Ekonomi

Fındık işçilerinin yevmiyesi belli oldu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Örnek bahçelerle fındıkta hem kalite hem verim arttı
Örnek bahçelerle fındıkta hem kalite hem verim arttı

Tarım

Örnek bahçelerle fındıkta hem kalite hem verim arttı

Fındık ağacını görenler şoke etti! Yoldan kayıp gitti
Fındık ağacını görenler şoke etti! Yoldan kayıp gitti

Yaşam

Fındık ağacını görenler şoke etti! Yoldan kayıp gitti

İşte son tarife! Fındıkta yeni fiyatlar açıklandı
İşte son tarife! Fındıkta yeni fiyatlar açıklandı

Ekonomi

İşte son tarife! Fındıkta yeni fiyatlar açıklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23