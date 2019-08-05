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Fındık alımları ne zaman? Devlet fındığı ne zaman almaya başlayacak? Türkiye Mahsülleri Ofisi fındık ödemeleri

Fındık fiyatları geçtiğimiz günlerde hükümet tarafından açıklanmıştı. Buna göre, 2019 fındık fiyatı Giresun kalite kabuklu fındık için alım fiyatının kilogram başına 17 lira, levant kalite kabuklu fındık alım fiyatının ise 16,5 lira olduğunu açıklandı. Peki fındık alımları ne zaman yapılacak? Devlet fındığı ne zaman almaya başlayacak? Türkiye Mahsülleri Ofisi fındık fiyatları işte fındık alımlarına ilişkin haberin detayları.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:28
Fındık alımları ne zaman? Devlet fındığı ne zaman almaya başlayacak? Türkiye Mahsülleri Ofisi fındık ödemeleri

Fındık fiyatları geçtiğimiz günlerde hükümet tarafından açıklanmıştı. Buna göre, 2019 fındık fiyatı Giresun kalite kabuklu fındık için alım fiyatının kilogram başına 17 lira, levant kalite kabuklu fındık alım fiyatının ise 16,5 lira olduğunu açıklandı. Peki fındık alımları ne zaman yapılacak? Devlet fındığı ne zaman almaya başlayacak? Türkiye Mahsülleri Ofisi fındık fiyatları işte fındık alımlarına ilişkin haberin detayları.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Kurban Bayramı'ndan sonraki hafta fındık almaya başlayacağız. Ödemeleri ilk 15 gün içinde yapacağız." dedi. TMO Müdürü Ahmet Güldal, TMO'nun kalite esaslarını dikkate alarak fındık alımı gerçekleştireceklerine işaret ederek, şöyle devam etti: "Bizim üreticilerden beklentimiz, kırık, çatlak ve buruşuk oranlarına, rutubete dikkat etsinler. TMO'nun alım kriterlerine haiz ürünleri hazırlamaları, taşsız, topraksız ve temiz şekilde satışa sunmaları halinde hem ürünleri daha değerli satın alınmış olacak hem de ülke ekonomisine ciddi katkı sağlanmış olacak. Hem üretici hem de ülke ve bölge ekonomisi bundan ciddi oranda yararlanacaktır." TMO'nun randevu sistemi ile alım yapacağını ve üreticilerin sıra beklememek için randevu almasını öneren Güldal, fındığın yoğun üretildiği noktaların tamamında alım merkezi açmayı planladıklarını, Giresun'da yer alan lisanslı depoda da alım yapacaklarını aktardı. Güldal, ürün bedeli ödemelerinin de ilk 15 gün içinde gerçekleştirileceğini belirterek, "Hasat döneminden önce fındık fiyatı belli oldu. Üreticiler endişelenmedi, tedirgin olmadı. Piyasada başka aktörler fiyatı speküle edemeden fiyatı açıkladık." dedi.

 

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:28
  1. Giresun
  2. Fındık alımları ne zaman?
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