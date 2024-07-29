Fındık ağacını görenler şoke etti! Yoldan kayıp gitti

Trabzon'da geçtiğimiz günlerde yaşanan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin birçok noktasında su baskınları meydana gelirken, Arsin ilçesinde de toprak kayması yaşandı. İlçeye bağlı Örnek mahallesinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasındaki ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Adem Korkut isimli vatandaşın bahçesinde yaşanan su baskınları nedeniyle fındık bahçesindeki bir ağacın köküyle birlikte yerinden çıkarak ilerlemesi saniye saniye kaydedilirken, sosyal medyaya yüklenen görüntüler kısa sürede ilgi gördü. Adem Korkut'un kızı Havva Kübra Korkut tarafından çekilen görüntülerde fındık ağacının yaklaşık 25 metre kaydığı gözlemlenirken, fındık ağacını bir geline benzeten Adem Korkut o anları anlattı.

Yaşanan o anı gördüğünde “Bir çok şeyin bizim elimizde olmadığını hissettik” diyen Korkut, “Yağmur yağmaya başlamıştı. Yukarıdaki bahçeye kaymayı gördük. 10-15 dakika sonra da buradaki duvarımın yıkıldığını gördüm. Canlı canlı buranın kaydığını izledim. Sonrasında evin önünde oturuyorduk. Sonrasında yavaş yavaş bir fındık ocağının buradan kaydığını gördük. Fındık ağacının kaydığını görünce kızıma bunu çekelim dedim. Adeta gelin gibi dik bir şekilde yoldan kaydı. Biraz gittikten sonra durdu. Aslında ağacı orada bırakacaktık ama komşuların yolunu açmak için kaldırmak zorunda kaldık. İlginç bir olay yaşadık. Canlı bir ağacın yürümesi bizi mutlu etti. Belki de yer yüzünde böyle bir olay ilk kez yaşanmıştır. Bir çok şeyin bizim elimizde olmadığını hissettik” ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO