  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Fındık ağacını görenler şoke etti! Yoldan kayıp gitti
Yaşam

Fındık ağacını görenler şoke etti! Yoldan kayıp gitti

Yeniakit Publisher
2024-07-29 22:59:00 -

Trabzon'da cumartesi günü şiddetli yağışların ardından yaşanan toprak kaymasında bir fındık ağacının yolda sel sularının da etkisi ile adeta yürür gibi kayıp gitmesi görenleri şaşırttı.

Trabzon'da geçtiğimiz günlerde yaşanan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin birçok noktasında su baskınları meydana gelirken, Arsin ilçesinde de toprak kayması yaşandı. İlçeye bağlı Örnek mahallesinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasındaki ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Adem Korkut isimli vatandaşın bahçesinde yaşanan su baskınları nedeniyle fındık bahçesindeki bir ağacın köküyle birlikte yerinden çıkarak ilerlemesi saniye saniye kaydedilirken, sosyal medyaya yüklenen görüntüler kısa sürede ilgi gördü. Adem Korkut'un kızı Havva Kübra Korkut tarafından çekilen görüntülerde fındık ağacının yaklaşık 25 metre kaydığı gözlemlenirken, fındık ağacını bir geline benzeten Adem Korkut o anları anlattı.

Yaşanan o anı gördüğünde “Bir çok şeyin bizim elimizde olmadığını hissettik” diyen Korkut, “Yağmur yağmaya başlamıştı. Yukarıdaki bahçeye kaymayı gördük. 10-15 dakika sonra da buradaki duvarımın yıkıldığını gördüm. Canlı canlı buranın kaydığını izledim. Sonrasında evin önünde oturuyorduk. Sonrasında yavaş yavaş bir fındık ocağının buradan kaydığını gördük. Fındık ağacının kaydığını görünce kızıma bunu çekelim dedim. Adeta gelin gibi dik bir şekilde yoldan kaydı. Biraz gittikten sonra durdu. Aslında ağacı orada bırakacaktık ama komşuların yolunu açmak için kaldırmak zorunda kaldık. İlginç bir olay yaşadık. Canlı bir ağacın yürümesi bizi mutlu etti. Belki de yer yüzünde böyle bir olay ilk kez yaşanmıştır. Bir çok şeyin bizim elimizde olmadığını hissettik” ifadelerini kullandı.

Yılanın balık avı saniye saniye görüntülendi
Yılanın balık avı saniye saniye görüntülendi

Yaşam

Yılanın balık avı saniye saniye görüntülendi


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Beton blok çöktü! Karadeniz, sahil yolunu yutuyor
Beton blok çöktü! Karadeniz, sahil yolunu yutuyor

Yaşam

Beton blok çöktü! Karadeniz, sahil yolunu yutuyor

Gaziantep'te lavları aratmayan görüntü!
Gaziantep'te lavları aratmayan görüntü!

Yaşam

Gaziantep'te lavları aratmayan görüntü!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23