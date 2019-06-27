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Fındığın baş düşmanı hedefte

Fındık ihracatçıları, dünyanın en büyük fındık üreticisi ve ihracatçısı olan Türkiye’nin verimlilik sıralamasında sonlarda yer almasının en büyük nedenlerinden biri olan bitkisel hastalık ve zararlılar ile mücadeleye desteğini artırarak sürdürüyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 12:42
Fındığın baş düşmanı hedefte

Fındık ihracatçıları, dünyanın en büyük fındık üreticisi ve ihracatçısı olan Türkiye’nin verimlilik sıralamasında sonlarda yer almasının en büyük nedenlerinden biri olan bitkisel hastalık ve zararlılar ile mücadeleye desteğini artırarak sürdürüyor.


Son dönemde yoğun olarak Artvin ve Rize’deki fındık bahçelerinde görülmeye başlayan ve 2015-2017 yılları arasında Gürcistan’daki fındık bahçelerinde çok ciddi verim ve kalite kaybına neden olan kahverengi kokarca böceğinin, bu ülkeden ülkemize giriş yaptığı belirlendi. Uzmanlar, diğer zararlılardan daha hızlı üremesi, günde yaklaşık 30 kilometre yol kat edebilmesi ve etkili olduğu fındık ağacında boş, lekeli ve şekilsiz fındık oluşumuna neden olmasının yanı sıra ağacı 20 gün içinde kurutabilmesi gibi özellikleri nedeniyle dikkate alındığında kahverengi kokarca ile mücadelenin daha etkin biçimde sürdürülmesi gerektiği uyarısını yaptılar.



Fındık bahçelerine 6 bin tuzak


Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, bu zararlıyla süratli bir şekilde mücadele edilmesi için Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile iş birliği içerisine girdi. Birlik yetkilileri, Mart 2018’de uzmanlarla yapılan görüşmelerin ardından çizilen yol haritasına uygun bir şekilde maddi ve manevi destek sağlanarak zararlıyla mücadele için bir proje hazırlandığını, proje kapsamında saha çalışmalarına Mayıs 2018’de bölgedeki 6 il ve 49 ilçede toplam 147 lokasyonda başlandığını söylediler.


Yetkililer, “Uygulamalara, Tarım ve Orman Müdürlükleri ile işbirliği içerisinde feromon tuzaklar asılarak başlandı. Ağustos 2018’den itibaren yoğunluğun fazla olduğu Artvin ve Rize illerinde, zararlıların kitle halinde yakalanması ve imha edilmesi için Birliğimizce sağlanan 300 adet funnel tipi feromon tuzak dağıtıldı” dediler.


Kokarca ile mücadeleye 2019 yılında da devam edildiği, 11 Haziran 2019 tarihine kadar yaklaşık 6 bin dolayında tuzak asıldığı öğrenildi.



Temmuz sonuna kadar mücadele


Karadeniz Fındık İhracatçıları Birliği, üreticiler için hazırlatılıp dağıtılan bir milyon adet uyarıcı broşür ve 10 bini aşkın afişle, Kahverengi Kokarca Zararlısının milli ürünümüz fındık için hayati bir risk taşıdığını ve mücadelenin aksatılmaması gerektiği anlatıldı. Yetkililer, “Birliğimiz, ülkemiz fındık üretimindeki verim ve kalitenin artırılmasına yönelik çalışmalar için diğer zararlılarla ilgili projelere de, her zaman olduğu gibi maddi ve manevi destek vermeye devam edecek olup, üreticilerimizin Temmuz ayı sonuna kadar hastalık ve zararlılarla mücadeleye devam etmeleri hem onların hem de ülkemizin menfaatine olacaktır” dediler.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 12:42
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