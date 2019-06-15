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Fındığı ’dolu’ vurdu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 12 Haziran tarihinde meydana gelen dolu yağışının, bölgedeki fındık rekoltesini ciddi derecede etkileyeceğini söyledi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 15:31
Fındığı ’dolu’ vurdu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 12 Haziran tarihinde meydana gelen dolu yağışının, bölgedeki fındık rekoltesini ciddi derecede etkileyeceğini söyledi.


12 Haziran tarihinde Gürgentepe ilçesinde meydana gelen dolu yağışı sonrası ilçedeki fındık bahçelerinde ciddi zarar meydana geldi. 50 konutun zarar gördüğü, 257 araçta hasar oluştuğu, yaklaşık bin 500 çiftçiye ait 18 bin dekardan fazla arazinin zarar gördüğü bölgede, TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ve ilçelerin ziraat odası başkanları ile birlikte incelemelerde bulundu, Gürgentepe Ziraat Odası Başkanı Akın Çalış’dan bilgiler alarak, çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.



Bazı bahçeler, doludan yüzde 80 oranında zarar gördü


İncelemelerin ardından açıklamalardan bulunan Soydan, Gürgentepe ve çevre ilçelerindeki dolu yağışının, cevizden büyük boyutlarda görüldüğünü aktardı. Dolunun bölgede özellikle fındığa çok ciddi zarar verdiğini, anlatan Soydan, yağan doludan sonra il ve ilçe tarım müdürlüğü ile birlikte ziraat odası tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Gürgentepe ilçesinin 10 mahallesinde tüm fındık bahçelerinde, Gölköy ilçesinin de 2 mahallesinde ciddi zararlar olduğunu aktardı. Soydan, “Bu zararlar yüzde 20-80 arasında değişiyor. Özellikle ilçesinde 10 mahallede çok büyük zarar var” dedi.



“Dolu yağışı Ordu’nun rekoltesini etkileyecek”


‘Haziran ayında fındıkta hiçbir zarar olmaz’ düşüncesinin üreticileri yanıltabildiğini ifade eden Soydan, yaşanan dolu yağışının, bu sezonda rekolteyi de etkileyeceğini aktararak, özetle şunları söyledi:


“Haziran ayında dahi dolunun nasıl yağdığını gördük. Bu ciddi şekilde rekolteyi etkileyecektir. Mayıs ayının sonundaki dolu olayı ve daha önceden de görülen dolu yağışları ilimiz rekoltesine etki yapmıştır. 12 Haziran tarihindeki dolu yağışı da rekolteyi önemli ölçüde etkileyecektir. Açıkça, üreticinin fındığı çuvala girene kadar her türlü afet olayı yaşanabilir. Muhakkak zararlarının telafi edilmesi gerekiyor.”


Üreticiler ise dolu yağışı sonrası çok tarlalarda çok ciddi hasar oluştuğunu belirterek, yetkililerden yardım beklediklerini aktardılar.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 15:31
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