Fincancı'ya sert tepki: Artık teröristlere ve terör destekçilerine tahammüllümüz kalmadı! TTB derhal kapatılsın!

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Mehmetçiğin kararlı mücadelesi sonrası tükenme noktasına gelen terör örgütü PKK’ya cansuyu olan ve terör örgütünün tv kanalında TSK’ya “kimyasal silah” iftirası atan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya yönelik tepkiler bitmiyor.

TTB Başkanı Fincancı’ya yönelik bir tepki de Fikirde Birlik Ve Mücadele Platformu adına Başkan Kürşat Mican’dan geldi. Mican yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetlerimize PKK’lı teröristlere karşı ‘Kimyasal silah kullandılar’ diyerek iftira atan, bugüne kadar hemen hemen her konuda yaptıkları beyanatlarla ‘Türk’ ismini taşımaya asla layık olmadıklarını ispatlayan Tabipler Birliği derhal kapatılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Başkan Kürşat Mican yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu:

"Geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetlerimize Pkk’lı teröristlere karşı ‘Kimyasal silah kullandılar’ diyerek iftira atan, bugüne kadar hemen hemen her konuda yaptıkları beyanatlarla ‘Türk’ ismini taşımaya asla layık olmadıklarını ispatlayan Tabipler Birliği derhal kapatılmalıdır!

Ülkemiz oldukça hassas bir dönemden geçerken, Vatanımızın her bir tarafı husumet ablukasına alınmışken, Emperyalistler asırlık emellerine ulaşma gayesiyle ellerini ovuştururken, içerde ve dışarda Türkiye düşmanı ne kadar odak varsa aleyhimizde birleşmişken; nerdeyse yarım asırdır askerimizi, polisimizi, sivil vatandaşlarımızı, kundaktaki bebelerimizi şehit eden aşağılık pkk terör örgütüne ve yardakçılarına son yıllarda darbe üstüne darbe vuran ŞEREFLİ TÜRK ORDUSUNU alçakça iftiralarla dünya kamuoyu önünde suçlu durumuna düşürme gayretinde olanlar kökleri bu topraklara ait olmayan, gayri milli maşalardır!

Her fırsatta bu gayri milli maşalardan biri olduğunu kanıtlayan, yönetim kademesi doktor kılıklı, anarşist ruhlu, terörist destekçisi insanlardan oluşan ve Kıymetli Sağlık Camiamızı temsile katiyen layık olmayan Tabipler Birliği denen ucube kuruluş yetkililerce ivedilikle kapatılmalıdır. Buradan asil ruhlu, vatansever, milliyetperver doktorlarımıza sesleniyoruz. Yeni bir yapılanmanın içine girerek, teşkilatlarını Türk adına yakışır şekilde yeniden kurmalıdırlar.

Türk Silahlı Kuvvetleri Onurumuzdur!

Envanterinde Kimyasal Silah Yoktur! Kahraman Türk Ordusu ‘Beş bin yıllık’ şanlı mazisinde asla savaş suçu işlememiş, zalimce hareket etmemiş, insanlık ve askerlik onurunu zedeleyici hiçbir hamlenin içinde olmamıştır. Her daim mazlumları korumuş, zalimlerin karşısında durmuştur!!!

Kim ya da kimler tarafından yapılırsa yapılsın şanlı ordumuza atılan iftiralar, yalanlar, sürülmek istenen lekeler bütünüyle art niyetlidir. Alçakça ortaya atılan bu söylemler terör örgütlerinin hamiliğini yapmaktır. İçerde ve dışarda iyice zayıflayan PKK’lı teröristlere zaman ve zemin kazandırmaya çalışmaktır, hainlere kalkan olmaktır, arka çıkmaktır.

Yüce Devletimizden beklentimiz yıllardan beridir terör destekçisi olduğu aşikar olan Tabipler birliğinin artık kapatılması ve Kahraman Ordumuza hiç utanmadan, sıkılmadan, arsızca, hadsizce, kirli dilini uzatan, iftiralar savuran ismini telaffuz etmekten imtina ettiğimiz başkanına ve yönetimine cezai işlem uygulanmasıdır!

Bunca şehidimizin ve şehit evlatlarının acısı millet olarak uzun yıllardır yüreğimizi yakmaktadır. Artık ülkemizde teröristlere ve terör destekçilerine tahammülümüz kalmamıştır. Vatan sınırlarımız içinde, kurum ve kuruluşlarımızda ne bir terörist ne de bir terör destekçisi, yardakçısı, hamisi görmek istemiyoruz!

Binlerce şehidimizin şühedamızın laneti; bütün teröristlerin, Vatan hainlerinin ve insanlık düşmanı alçak teröristleri korumak için insan haklarından dem vuran haysiyetsizlerin üzerine olsun!!!

İnsan hakları onurlu insanlar içindir. Çoluk, çocuk, yaşlı, kadın demeden masum insanları öldüren, elleri kanlı, vahşi, vandal, insanlığın yüz karası ve bizzat insanlık düşmanı, şerefsiz teröristler için değildir!!!

Terör gruplarının hamiliğine soyunanlar, terörist haklarından bahsedenler ve yalanlarla, iftiralarla fütursuzca kahraman ordumuza yüklenenler her kim olursa olsun kayıtsız şartsız vatan hainidir, bizans artığıdır ve tıpkı teröristler gibi Vatanımıza, Milletimize, Bayrağımıza, Mukaddesatımıza ve Şanlı Tarihimize düşmandır!"