Fincancı'nın TSK iftirasına destek veren HDP meydan okudu: Korkmuyoruz!
Türk Tabipler Birliği Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasından sonra basın açıklaması yayınlayan HDP yönetimi, Fincancı'nın iftirasına destek verip, "Korkmuyoruz" diyerek meydan okudu.
Yeniakit.com.tr
PKK yandaşı bir televizyon kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "Kimyasal silah kullanıyorlar" iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fincancı hakkındaki karardan sonra, PKK sevici HDP yönetimi tarafından basın açıklaması yayınlandı. Açıklamada, "Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve İnsan Hakları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanmasını kınıyor, derhal serbest kalması gerektiğini vurguluyoruz.” denildi.
"Bu karar yok hükmündedir"
Fincancı'nın iftirasına destek veren HDP'nin açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:
İktidar, elinde tuttuğu yargı sopası ile gerçeklerin gün yüzüne çıkmasının önüne geçerek; şiddet, işkence, hukuksuz ve keyfi tutuklamalarla bir korku rejimi yaratmıştır. Bu korku ve istibdat rejimine karşı bütün demokrasi güçlerini, aydınları, yazarları, sanatçıları ve duyarlı kamuoyunu güçlü bir toplumsal bariyer yaratmaya ve ortak mücadele mekanizmalarını inşa etmeye çağırıyoruz.
AKP-MHP iktidarı toplumun duymasını istemediği gerçeklerin açığa çıkmasından rahatsızdır. Fincancı şahsında toplum korkutulmak, sindirilmek istenmektedir. Korkmuyoruz, buradayız. Şebnem Hocamızın yanındayız. Bu karar yok hükmündedir. Türkiye halklarının vicdanında mahkûm edilmiştir.