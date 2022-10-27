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Gündem Fincancı sadece PKK sevici değil! Sözde Ermeni soykırımını savunduğu videosu gündem oldu
Gündem

Fincancı sadece PKK sevici değil! Sözde Ermeni soykırımını savunduğu videosu gündem oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atıp, PKK'lı teröristleri güzellediği konuşması sebebi ile tutuklanarak cezaevine gönderilen Şebnem Korur Fincancı'nın sözde Ermeni soykırımını savunduğu sözleri yeniden gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 16:53:00 - 2022-10-27 17:39:29

 Yeniakit.com.tr 

PKK yandaşı medya organının canlı yayınında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "Kimyasal silah kullanıyorlar" iftirası atan Şebnem Korur Fincancı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fincancı, temsil ettiği kurumun başındaki "Türk" ibaresine karşın her fırsatta Türk düşmanlığı yaptığı açıklamalarıyla hafızalara kazındı.

Skandal sözleri yeniden gündemde

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın 2014 yılında sözde Ermeni soykırımını savunduğu konuşması yeniden gündeme geldi.

Fincancı tepki çeken konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

Ermeni soykırımının hâlâ kapı arkasında konuşulmak zorunda hissedilmesinin, Ermeni halkının yaşadığı mahallelerde ilkokula, sokağa Türk isimlerinin verilmesinin utancını yaşıyorum.

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