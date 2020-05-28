Fincan tatlısı tarifi | Fincan tatlısı ölçüsü ve yapımı

Fincan tatlısı, klasik bir muhallebinin temeliyle yapılan bir tatlı diyebiliriz. Süt ve unun pelteleştirilmiş haliyle meydana getirilen harcın, hindistancevizine bulanması olarak kaba bir tabirle bu tatlının yapısı anlatılabilir.

*Dilerseniz içerisindeki malzemeleri dengeli bir şekilde eksiltip, bir yemek kaşığı pirinç unu ekleyebilir ve daha pelteli bir muhallebi elde edebilirsiniz.

Malzemeler

1 litre süt

1,5 kahve fincanı un

1,5 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı margarin

3 kahve fincanı toz şeker

1 paket vanilin

1 paket hindistan cevizi

Öncelikle süt, nişasta şeker ve unu tencereye alıp karıştırın. Sütle bütünleşen karışımı ocağa alıp, karıştırarak kaynamasını sağlayın.

Kaynadıktan sonra ocağı kısıp, 5 dakika daha kaynatın. Ocaktan indirmeden önce vanilya ve tereyağını ilave edip karıştırın.

Fincanlardan birinin içerisine bir miktar su alıp, fincanın tamamının ıslanmasını sağlayın. Ardından bu işlemi, fincandaki suyu aktararak, diğer fincanlar için de gerçekleştirin.

İlk sıcağını attıktan sonra, en az 4 saat boyunda dolapta dinlendirin.

Fincandan çıkarmak için parmağınızla, kenarlarından ayırın ve parçalanmadan çıkması için yardım edin.

Çıkan muhallebiyi, hindistan cevizinin içerisinde gezdirin ve her alanının hindistan cevizi olmasını sağlayın.

*Muhalebinizin cıvık olduğunu düşünüyorsanız un miktarını biraz artırabilir, ocaktan aldığınızda sıvı ise içerisine 1-2 yemek kaşığı hindistan cevizi koyabilirsiniz.