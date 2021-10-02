Size kahveyi hatırlatacak fincan kek tarifi.

Tarifi İçin Malzemeler

2 adet yumurta

1 çay bardağı şeker

1 çay bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

Yarım paket kabartma tozu

Nasıl Yapılır?

Yukarıda belirttiğimiz tüm malzemeleri derin ve büyük bir kapta çırptıktan sonra fincanlara dökelim. Tencerede kullanacağınız fincanların hizasına kadar su koyalım. Su kaynamaya başlayınca fincanları koyup tencerenin kapatıp kapağın üzerini de bezle kapatalım. En kısık ayarda 35-40 dk pişmesi yeterlidir. Kürdan testi ile pişip pişmediğini kontrol edelim. Pişmiş ise ateşten alalım. Kekin üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Kekiniz hazır afiyet olsun.