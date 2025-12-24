  • İSTANBUL
Ekonomi Finansman maliyetleri düştü yatırımlar arttı
Ekonomi

Finansman maliyetleri düştü yatırımlar arttı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Finansman maliyetleri düştü yatırımlar arttı

Washington yönetiminin altın ve kripto para vurguncularını semirtmek için yayınladığı açıklamalar, aldığı kararlar dünyayı tedirgin ediyor.

BUĞRA KARDAN  İSTANBUL

Amerika Başkanı Donald Trump’ın istikrarsızlığı 7 cihana yayma adına Venezuela’ya tehditler savurması, tedarikçi ülkeleri tarifelerle korkutması, Fed’e mobbing uygulaması küresel grupları plan ve projelerini ötelemeye iterken Türkiye’de yatırım ortamı canlı. Bunu veriler de ortaya koyuyor. Öyle ki ekimde sanayi üretimi yıllık yüzde 2.2, ihracat yüzde 2 arttı. Reel sektöre moral aşılayan bu artışları iktidarın makro ve mikro reformları, ekonomi yönetiminin enflasyon-resesyon-stagflasyon tehlikesini bertaraf eden önlemleri, Merkez Bankası’nın politika faiz oranında peş peşe yaptığı indirimler getirdi. 650 baz puanı bulan faiz indirimlerini finans kesiminin firmaların rahatlıkla kredi elde etmelerinin yolunu açması takip etti. Böylece büyük firmaların kredi maliyetleri 630 baz puan, KOBİ’lerin ise 750 baz puan düştü. 0-12 ay, 12-24 ay ve 24 ay ve üzeri ticari kredi maliyetleri sırasıyla 480, 720 ve 400 baz puan geriledi. Tablodan memnun olan iktisatçılar ve yatırımcılar, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin kredi maliyetlerine yansıdığına işaret ettiler.

 

Akit’e konuşan KOBİDER Genel Başkanı Nurettin Özgenç, şunları söyledi: “Merkez Bankası’nın faiz oranını düşürmesi iyi oluyor. Ancak bu oran arzu ettiğimiz seviyede değil. Biliyoruz ki faiz oranı enflasyonla bağlantılı. Bu çerçevede temennimiz 2026’da daha güzel haberler duymak. Finansman maliyetlerinin eskiye nazaran gerilemesi müspet. Ancak alınacak aşama ve gidilecek yol çok. Şu anki durumu ehven-i şer olarak niteleyebiliriz. Kötünün iyisi. Cumhurbaşkanı’mızın dediği gibi faiz oranının düşmesi, tek haneye gelmesi gerek. Dünya şartlarını görüyoruz. Trump’ın garip siyasi ve ekonomik çıkışlarına şahit oluyoruz. Bu çıkışlar, vurgunculara yarıyor. Böyle bir dönemde faiz indirimlerine gitmenin, yatırımları teşvik etmenin kolay olmadığını biliyoruz. İktidarı, yürekli tavrı ve duruşu için tebrik ediyoruz. Merkez Bankası’nın faiz adımlarının devam etmesini umuyoruz. Anılan bankanın faiz oranını ilk etapta yüzde 20-25’lere çekmesini umuyoruz. Temin edilen krediyle bir yere kadar gidilir. O nedenle daha da kuvvetli hamleler yapılmalı. Evet, Türkiye’de üretim ve ihracat ivmelendi. KOBİ’lerimiz de yatırımla, üretimle ve ihracatla büyümeye yöneldi. Paradan para kazanma, faizden gelir elde etme dönemi kapanmaya başladı. İşte şirket açanlara, arsa alıp fabrika inşa edenlere tanık oluyoruz. Nihayetinde Anadolu halkının sermayesi faize endeksli değil. Anadolu halkı için esas olan yatırım yapmak, üretmek. İktidar, KOBİ’lerin ardında duruyor. Teşvikler veriyor. Önemli imkânlar tanıyor. İktidarın yardımlarıyla KOBİ’ler imalat yapıyor, ürünlerini dünyaya yayıyorlar. Makul kredi maliyetleri de geriden gelirse çok daha güzel bir fotoğraf ortaya çıkar.”

