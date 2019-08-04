Finansal restorasyon ile bilançolar güçlenecek! Şirketleri ekonomiye kazandırmanın reçetesi yazılıyor

Akit Ekonomi

Bu aydan itibaren hız kazanacak olan İstanbul Yaklaşımı sürecinin en önemli ayağını Türkiye’de faaliyette bulunan bankalara, finansal kiralama şirketlerine, faktoring şirketlere ve finansal kuruluşlara olan şirket borçlarının yeniden yapılandırılması oluşturuyor. Sürecin diğer ayağında ise şirketlerin istihdama katkı sunması ve geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmesi söz konusu olacak. Şirketler cephesinde yüksek beklentilerin olduğu düzenlemenin detayları ise şöyle:

Ödeme kabiliyeti şart

Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların, mali durumlarının tespit edilmesi ve bu kapsamda borçlarının yeniden yapılandırılması sonucunda geri ödeme kabiliyeti kazanacağına kanaat getirilmesi gerekiyor. Borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanamayacağına kanaat getirilen borçluların bu kapsama alınamayacağı da belirtiliyor.

Önce tespit sonra anlaşma

Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali durumunun tespiti ve finansal yeniden yapılandırmanın uygulanabilirliğine ilişkin değerlendirme ise; bağımsız denetim kuruluşlarına, Çerçeve Anlaşmaları kapsamında belirlenecek yeterli bilgi ve uzmanlığa sahip kuruluşlara veya borçlu tarafından kabul edilmesi hâlinde alacaklı kuruluşlara yaptırılacak.